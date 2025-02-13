Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພູມ​ປັນ​ຍາ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະ ຄຸນນະ​ທາດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງຫວຽດ​ນາມ

ທີ່ສຳນັກງານສປຊ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສາກົນແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກທີ່ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງບືນຕົວອອກສູ່ ຈັກກະວານ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ (ພາບ: VOV )

ວັນທີ 11 ກຸມພາ, ທີ່ສຳນັກງານສປຊ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສາກົນແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກທີ່ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງບືນຕົວອອກສູ່ ຈັກກະວານ. ເຫດການແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງຊາຍຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ແລະ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າໂປໂລຍຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ສປຊ, ນັກບິນອາວະກາດສາກົນເພດຍິງ, ໃນນັ້ນທ່ານນາງ Amanda ຫງວຽນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ອາດຈະກາຍເປັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຄົນທຳອິດເດີນທາງບິນຂຶ້ນສູ່ຈັກກະວານ.

ກ່າວຄຳເຫັນໂດຍຕາງໜ້າບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ແມ່ຍິງແມ່ນຮຽກຮ້ອງຄວາມເຄົາລົບສິດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ລັກສະນະເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ກວມລວມ, ກໍ່ຄືການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳພາ, ຊຸກຍູ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ບັນດາການປ່ຽນແປງທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຜົນສຳເລັດໂດຍ ຫວຽດນາມບັນລຸໄດ້ໃນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ສ້າງໂອກາດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມການປະກອບສ່ວນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນໃນວິທະຍາສາດ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ສະເໜີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດກະກຽມໃຫ້ດີທີ່ສຸດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນປີ 2025, ສອງປະເທດລວ້ນແຕ່ມີບັນດາເຫດການສຳຄັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top