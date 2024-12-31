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ຂ່າວສານ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ທູດ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ປະ​ຈຳ ກຸຍ​ບາ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ມາໄລເຊຍ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນ ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ຢູ່ ກຸຍບາ (ACHC)
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ACHC ແລະ ຕີມໍແລັດສະເຕ (ພາບ: TTXVN)
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ມາໄລເຊຍ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນ ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ຢູ່ ກຸຍບາ (ACHC) ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ກັບປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ຢູ່ພິທີມອບຮັບຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນ ACHC ໃຫ້ກຳປູເຈຍ, ທ່ານ ເລກວາງລອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ໄດ້ສະຫຼຸບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024, ໃນນັ້ນລວມມີການຈັດຕັ້ງບັນດາເຫດການ, ການພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີໃນກຸ່ມປະຊາຄົມອາຊຽນ, ກໍຄືຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ກຸຍບາ. ຢູ່ເຫດການ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນປະຈຳກຸຍບາ ແລະ ຕີມໍແລັດສະເຕ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດພວມຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງພາບພົດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນ​າມ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນ​າມ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຊີ້ນຳຝ່າຍລາວ ໃຫ້ການສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຄື ທ່າກ່ຳປັ່ນ ຫວູງອ໊າງ, ບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ ກັບ ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ ຫວູງອ໊າງ.
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