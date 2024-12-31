ຂ່າວສານ ເອກອັກຄະລັດທູດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ກຸຍບາຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ 31/12/2024 ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ມາໄລເຊຍ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນ ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ຢູ່ ກຸຍບາ (ACHC) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ACHC ແລະ ຕີມໍແລັດສະເຕ (ພາບ: TTXVN)ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ມາໄລເຊຍ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນ ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ຢູ່ ກຸຍບາ (ACHC) ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ກັບປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ຢູ່ພິທີມອບຮັບຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນ ACHC ໃຫ້ກຳປູເຈຍ, ທ່ານ ເລກວາງລອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ໄດ້ສະຫຼຸບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024, ໃນນັ້ນລວມມີການຈັດຕັ້ງບັນດາເຫດການ, ການພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີໃນກຸ່ມປະຊາຄົມອາຊຽນ, ກໍຄືຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ກຸຍບາ. ຢູ່ເຫດການ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນປະຈຳກຸຍບາ ແລະ ຕີມໍແລັດສະເຕ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດພວມຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງພາບພົດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ອາຊຽນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)