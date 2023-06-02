ຂ່າວສານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຕິດແທ່ງ: ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເປັນການສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV), ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ ຫງວຽນເຕິດແທັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງການນຳສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອນຳການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າອີກ. ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (26/02/1973 – 26/02/2023 ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຄົບຮອບ 5 ປີ (15/03/2018 – 15/03/2023). ເພາະສະນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Albanese ຈະມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສ້າງພື້ນຖານແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດແໜ້ນແຟ້ນກວ່າໃນໄລຍະໃໝ່, ທັງໃນແງ່ມູມສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນສ່ວນຕົວລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຕິດແທັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ ຈະນຳມາເຊິ່ງການພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນໃນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອປົກປ້ອງສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີກົດບັດ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982), ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ.