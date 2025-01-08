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ຂ່າວສານ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ມິງ​ເຕິມ: ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຜູ້ທຳອິດ ທີ່ລາວ ໃຫ້ຕ້ອນຮັບໃນປີ 2025, ອັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ. ຕາມທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຜູ້ທຳອິດ ທີ່ລາວ ໃຫ້ຕ້ອນຮັບໃນປີ 2025, ອັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທັດສະນະ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນ ຖືເປັນສຳຄັນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ລາວ ໃນສະພາບການໃໝ່; ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.

        ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ສອງຝ່າຍຈະສຸມໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນປີ 2024 ໃນທຸກຂົງເຂດ; ແລກປ່ຽນເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນປີ 2025 ກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດໃນການພົວພັນການເມືອງ, ການຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ບຳລຸງວິຊາຊີບ, ຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດອື່ນ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຈະແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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