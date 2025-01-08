ຂ່າວສານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມ: ກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ. ຕາມທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຜູ້ທຳອິດ ທີ່ລາວ ໃຫ້ຕ້ອນຮັບໃນປີ 2025, ອັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທັດສະນະ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນ ຖືເປັນສຳຄັນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ລາວ ໃນສະພາບການໃໝ່; ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ສອງຝ່າຍຈະສຸມໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນປີ 2024 ໃນທຸກຂົງເຂດ; ແລກປ່ຽນເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນປີ 2025 ກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດໃນການພົວພັນການເມືອງ, ການຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ບຳລຸງວິຊາຊີບ, ຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດອື່ນ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຈະແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.