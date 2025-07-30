Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເອກະສານຂອງພັກຕ້ອງແມ່ນ “ທວນໄຟເຍືອງທາງ”, ເປັນປື້ມຄູ່ມືການກະທຳໃນທັງລະບົບການເມືອງຢ່າງແທ້ຈິງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງບັນດາອະນຸກຳມະການ ແມ່ນເອກະສານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງ, ເພີ່ມເຕີມ, ເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)

ເອກະສານຂອງພັກຕ້ອງແມ່ນ “ທວນໄຟເຍືອງທາງ”, ເປັນປື້ມຄູ່ມືການກະທຳໃນທັງລະບົບການເມືອງຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຍົກອອກມາທີ່ການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເອກະສານ, ຄະນະປະຈຳບັນດາອະນຸກຳມະການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳການສະຫຼຸບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອກະກຽມບັນດາເອກະສານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ສົ່ງເພື່ອເອົາຄຳເຫັນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ໂດຍມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງບັນດາອະນຸກຳມະການ ແມ່ນເອກະສານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງ, ເພີ່ມເຕີມ, ເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ຍັງມີວຽກງານຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ເອກະສານຂອງພັກແມ່ນ “ທວນໄຟເຍືອງທາງ”, ເປັນປື້ມຄູ່ມືການກະທຳໃນທັງລະບົບການເມືອງຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ສະເໜີວ່າ:

“ໄປພ້ອມກັບການສົ່ງເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທຸກຂັ້ນເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳບັນດາອະນຸກຳມະການ, ຄະນະຊີ້ນຳສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາຄືນ, ອັບເດດ, ເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງຮ່າງເອກະສານນີ້ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ນີ້ແມ່ນວິວັດການເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຮູ້ແຈ້ງ, ອົງຄະນະພັກ, ປະຊາຊົນປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ພວກເຮົາຮັບຟັງ, ຮັບເອົາ, ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດວິວັດການນີ້ເປັນປະຈຳ, ຕໍ່ເນື່ອງຈົນຮອດເວລາເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນ ມີນາ 2025 ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ເປິດໜ້າໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top