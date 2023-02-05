ຂ່າວສານ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາບັນຫາຈຸດສຸມ, ບຸລິມະສິດໃນການຮ່ວມມືຂອງ ອາຊຽນໃນປີ 2023 05/02/2023 ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານລະບອບລະບຽບການຂອງ ອາຊຽນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ Enrique A. Manalo (ພາບ: TTXVN) ວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາທິການ ອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາ ຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 32 (ACC-32). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບອິນໂດເນເຊຍເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳຄັນເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານອາຊຽນ 2023… ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານລະບອບລະບຽບການຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ນີ້ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອຍົກສູງລັກສະນະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການຮັບມືຂອງອາຊຽນຕໍ່ ການຜັນແປທີ່ສັບສົນ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)