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ຂ່າວສານ

ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ບັນ​ດາບັນ​ຫາ​ຈຸດ​ສຸມ, ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ອາ​ຊຽນ​ໃນ​ປີ 2023

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານລະບອບລະບຽບການຂອງ ອາຊຽນ
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ Enrique A. Manalo (ພາບ: TTXVN)  
ວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາທິການ ອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາ ຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 32 (ACC-32). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບອິນໂດເນເຊຍເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳຄັນເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານອາຊຽນ 2023… ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານລະບອບລະບຽບການຂອງ ອາຊຽນ  ແລະ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ນີ້ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອຍົກສູງລັກສະນະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການຮັບມືຂອງອາຊຽນຕໍ່ ການຜັນແປທີ່ສັບສົນ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ຊຽນ ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ເປັນ​ຈຸດ​ນັດ​ພົບ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ 3 ປະ​ເທດ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ຊຽນ ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ເປັນ​ຈຸດ​ນັດ​ພົບ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ 3 ປະ​ເທດ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​

ການຮ່ວມມື ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງອາຊຽນ ກັບຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ (ASEAN+3) ຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູໂດຍໄວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນຫວັງວ່າຈະກັບມາເປັນຈຸດນັດພົບແຖວໜ້າຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
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