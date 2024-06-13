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ຂ່າວສານ

ເຫັນ​ດີ​ສືບ​ຕໍ່ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອັດ​ຕາ​ອາ​ກອນ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມລົງ​ຕື່ມ​ອີກ 2% ​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ 2024

ເລື່ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທັງສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຍັງຮັກສາໄດ້ທ່າອ່ຽງຟື້ນຟູ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)
ໃນວາລະເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 34, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເລີ່ມລົງຕື່ມອີກ 2% ສຳລັບບາງໝວດສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ທີ່ພວມປະຕິບັດລະດັບເສຍອາກອນ 10% ຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.  ໂດຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຕໍ່ໃບສະເໜີດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜ່ານການກວດກາຢັ້ງຢືນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງກຳມາທິການການເງິນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມລົງຕື່ມອີກ 2%, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຟື້ນຟູ, ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ເລື່ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທັງສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຍັງຮັກສາໄດ້ທ່າອ່ຽງຟື້ນຟູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ: ບັນດາອົງການສາສະຫນາຍາມໃດກໍ່ເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວເພືື່ອການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ: ບັນດາອົງການສາສະຫນາຍາມໃດກໍ່ເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວເພືື່ອການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ

ບັນດາອົງການສາສະຫນາ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແຫນ່ງ, ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືສາສະຫນາຈະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດດ້ານສາສະຫນາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາດ,ຕັ້ງຫນ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
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