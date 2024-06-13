ຂ່າວສານ ເຫັນດີສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມລົງຕື່ມອີກ 2% ຮອດທ້າຍປີ 2024 13/06/2024 ເລື່ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທັງສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຍັງຮັກສາໄດ້ທ່າອ່ຽງຟື້ນຟູ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)ໃນວາລະເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 34, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເລີ່ມລົງຕື່ມອີກ 2% ສຳລັບບາງໝວດສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ທີ່ພວມປະຕິບັດລະດັບເສຍອາກອນ 10% ຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ໂດຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຕໍ່ໃບສະເໜີດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜ່ານການກວດກາຢັ້ງຢືນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງກຳມາທິການການເງິນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມລົງຕື່ມອີກ 2%, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຟື້ນຟູ, ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ເລື່ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທັງສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຍັງຮັກສາໄດ້ທ່າອ່ຽງຟື້ນຟູ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)