ຂ່າວສານ
ເຫວ້ ກາຍເປັນນະຄອນທີ 6 ຂຶ້ນກັບສູນກາງຂອງ ຫວຽດນາມ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ, ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ເຫ້ວ ກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ມະຕິສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ເຫ້ວ ຂຶ້ນກັບສູນກາງ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2024. ແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ, ພ້ອມກັນ ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຫາຍຟ່ອງ, ດ່ານັ້ງ ແລະ ເກິນເທີ, ເຫ້ວ ໄດ້ກາຍເປັນນະຄອນທີ 6 ຂຶ້ນກັບສູນກາງຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປີດໄລຍະໃໝ່ເຕັມໄປດ້ວຍແງ່ຫວັງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນມີໄລຍະປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຫຼາຍຢ່າງອີກດ້ວຍ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ເຫ້ວ ຂຶ້ນກັບສູນກາງ ແລະ ປະຕິບັດການສັບຊ້ອນບັນດາຫົວໜ່ວຍປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງຂຶ້ນກັບ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທົ່ວປະເທດ, ເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມທາງພາກກາງ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ”.