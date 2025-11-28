Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຫດ​ໄຟ​ໄໝ້ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ຢູ່ ຮົ່ງ​ກົງ (ຈີນ) ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 44 ຄົນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນມານະພະຍາຍາມ ກູ້ຊ່ວຍຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍ.
ເຫດໄຟໄໝ້ຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) (ພາບ: REUTERS/Tyrone Siu)

ເຫດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຄອນໂດມີນຽມ Wang Fuk Court ຢູ່ຮົ່ງກົງ ໃນຕອນແລງວັນທີ 26 ພະຈິກ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຖານີໂທລະພາບສູນກາງ ຈີນແລ້ວ, ມາຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 44 ຄົນ, ລວມມີນັກດັບເພີງທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ 01 ຄົນ, ມີຜູ້ຫາຍສາບສູນນັບຮ້ອຍຄົນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ 58 ຄົນ. ໂດຍໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຂດຄອນໂດມີນຽມ ມີຕຶກອາຄານ 8 ຕຶກດ້ວຍເຮືອນເກືອບ 2.000 ຫ້ອງ. ຕໍ່ລັກສະນະຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຫດໄຟໄໝ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນມານະພະຍາຍາມ ກູ້ຊ່ວຍຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ

ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໃນອາຍຸການນີ້ກໍ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອພົບເຫັນບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ພິເສດແມ່ນໃນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ -19.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top