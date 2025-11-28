ຂ່າວສານ
ເຫດໄຟໄໝ້ຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 44 ຄົນ
ເຫດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຄອນໂດມີນຽມ Wang Fuk Court ຢູ່ຮົ່ງກົງ ໃນຕອນແລງວັນທີ 26 ພະຈິກ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຖານີໂທລະພາບສູນກາງ ຈີນແລ້ວ, ມາຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 44 ຄົນ, ລວມມີນັກດັບເພີງທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ 01 ຄົນ, ມີຜູ້ຫາຍສາບສູນນັບຮ້ອຍຄົນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ 58 ຄົນ. ໂດຍໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຂດຄອນໂດມີນຽມ ມີຕຶກອາຄານ 8 ຕຶກດ້ວຍເຮືອນເກືອບ 2.000 ຫ້ອງ. ຕໍ່ລັກສະນະຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຫດໄຟໄໝ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນມານະພະຍາຍາມ ກູ້ຊ່ວຍຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍ.