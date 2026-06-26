ຂ່າວສານ ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ເວເນຊູເອລາ: ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 26/06/2026 ທ່ານນາງ Delcy Rodriguez ປະທານາທິບໍດີ ຊົ່ວຄາວ ເວເນຊູເອລາໄດ້ລົງກວດກາສະພາບຕົວຈິງ ຢູ່ La Guaira ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະກາດວ່າແມ່ນ “ເຂດວິນາດຕະກຳ”. ຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຮັບການອົບພະຍົບໄປຍັງບ່ອນປອດໄພພາຍຫຼັງໂຮງໝໍຖືກເປເພໂດຍ ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວກໍ່ຂຶ້ນ (ພາບ: AP/Pedro Mattey)ໄລ່ຮອດທ້າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເປັນສອງຄັ້ງຢ່າງລຽນຕິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 24 ມິຖຸນາຢູ່ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 235 ຄົນ, ປະມານ 4.500 ຄົນຖືກບາດເຈັບ. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ປະຊາຊົນປະເທດນີ້ ພວມຊ່ວງເສັງກັບເວລາເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຖືກຕິດຄ້າງໃນຂະນະທີ່ບັນດາ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນຢ່າງແຮງຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາງ Delcy Rodriguez ປະທານາທິບໍດີ ຊົ່ວຄາວ ເວເນຊູເອລາໄດ້ລົງກວດກາສະພາບຕົວຈິງ ຢູ່ La Guaira ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະກາດວ່າແມ່ນ “ເຂດວິນາດຕະກຳ”.ໃນສະພາບການນັ້ນ, ບັນດາທິມກູ້ໄພກູ້ຊີບສາກົນ ພວມຮີບເຮັ່ງເດີນທາງມາຍັງເວເນຊູເອລາ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)