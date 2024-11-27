ຂ່າວສານ
ເຫດກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຈົມນ້ຳຢູ່ ອີຢີບ: 28 ຄົນໄດ້ຮັບການກູ້ເອົາຊີວິດ, 17 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ເຈົ້າແຂວງໆ ທະເລແດງຂອງ ອິຢີບ, ພົນຈັດຕະວາ Amr Hanafi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາກອງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ໄດ້ກູ້ເອົາຊີວິດ 28 ຄົນ ພາຍຫລັງເຫດກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຖືກຈົມນ້ຳຢູ່ ນອກຝັ່ງທະເລແດງ ຂຶ້ນກັບທາງທິດໃຕ້ນະຄອນທ່ອງທ່ຽວ Marsa Alam. ທ່ານ Hanafi ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊອກຫາ ຍັງພວມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ເພື່ອກຳນົດບ່ອນທີ່ 17 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ.
ປະຈຸບັນ, ບັນດາກຳປັ່ນຂັບໄລ່ຂອງກຳລັງກອງທັບເຮືອ ອີຢິບ ແລະ ເຮືອບິນການທະຫານ ພວມຕັ້ງຫນ້າລາດຕະເວັນ ແລະ ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ເຂດທີ່ກຳປັ່ນຈົມນ້ຳ ພ້ອມກັບການສົມທົບຂອງສູນກູ້ໄພກູ້ຊີບການເດີນທະເລ ແລະ ອົງການທີ່ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ແຂວງດັ່ງກ່າວ.ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ເຮືອບິນກູ້ໄພກູ້ຊີບ ໄດ້ນຳສົ່ງຜູ້ລອດຕາຍໄປຍັງບັນດາຮາກຖານການແພດ ເພື່ອຕິດຕາມອາກາດສຸຂະພາບ.