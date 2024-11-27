Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຫດ​ກຳ​ປັ່ນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈົມ​ນ້ຳຢູ່ ອີ​ຢີບ: 28 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກູ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ, 17 ຄົນ​ຍັງ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ

ປະຈຸບັນ, ບັນດາກຳປັ່ນຂັບໄລ່ຂອງກຳລັງກອງທັບເຮືອ ອີຢິບ ແລະ ເຮືອບິນການທະຫານ ພວມຕັ້ງຫນ້າລາດຕະເວັນ ແລະ ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ເຂດທີ່ກຳປັ່ນຈົມນ້ຳ.
ບັນດາພະນັກງານ, ແພດໝໍ ແລະ ປະຊາຊົນພວມລໍຖ້າຮັບຜູ້ເອົາຊີວິດຢູ່ລອດ (ພາບ: EPA)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ເຈົ້າແຂວງໆ ທະເລແດງຂອງ ອິຢີບ, ພົນຈັດຕະວາ Amr Hanafi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາກອງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ໄດ້ກູ້ເອົາຊີວິດ 28 ຄົນ ພາຍຫລັງເຫດກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຖືກຈົມນ້ຳຢູ່ ນອກຝັ່ງທະເລແດງ ຂຶ້ນກັບທາງທິດໃຕ້ນະຄອນທ່ອງທ່ຽວ Marsa Alam. ທ່ານ Hanafi ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊອກຫາ ຍັງພວມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ເພື່ອກຳນົດບ່ອນທີ່ 17 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ.

ປະຈຸບັນ, ບັນດາກຳປັ່ນຂັບໄລ່ຂອງກຳລັງກອງທັບເຮືອ ອີຢິບ ແລະ ເຮືອບິນການທະຫານ ພວມຕັ້ງຫນ້າລາດຕະເວັນ ແລະ ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ເຂດທີ່ກຳປັ່ນຈົມນ້ຳ ພ້ອມກັບການສົມທົບຂອງສູນກູ້ໄພກູ້ຊີບການເດີນທະເລ ແລະ ອົງການທີ່ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ແຂວງດັ່ງກ່າວ.ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ເຮືອບິນກູ້ໄພກູ້ຊີບ ໄດ້ນຳສົ່ງຜູ້ລອດຕາຍໄປຍັງບັນດາຮາກຖານການແພດ ເພື່ອຕິດຕາມອາກາດສຸຂະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແດນ​ມາກ ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ໄສ​ທັດກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແດນ​ມາກ ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ໄສ​ທັດກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ Maersk, ເພື່ອພັດທະນາບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລທີ່ທັນສະໄໝ, ອັດສະລິຍະ, ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top