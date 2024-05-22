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ຂ່າວສານ

ເຫດລອບສັງຫານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ: ສຸຂະພາບຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Robert Fico ພວມຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ

ສຸຂະພາບຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ Robert Fico ພວມຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ. ປະຈຸບັນ, ທ່ານພວມຢູ່ໃນໄລຍະຟື້ນຕົວ ພາຍຫຼັງເຫດລອບສັງຫານໃນອາທິດກ່ອນ.
ໂຮງໝໍບ່ອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ Robert Fico ພວມປິ່ນປົວ (ພາບ:AFP/TTXVN)

ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ບັນດາທ່ານໝໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຸຂະພາບຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ Robert Fico ພວມຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ. ປະຈຸບັນ, ທ່ານພວມຢູ່ໃນໄລຍະຟື້ນຕົວ ພາຍຫຼັງເຫດລອບສັງຫານໃນອາທິດກ່ອນ.

ທີ່ຖະແຫຼງການໃນສື່ສັງຄົມ Facebook, ໂຮງໝໍຢູ່ນະຄອນ Banska Bystrica, ທາງພາກກາງຂອງ ສະໂລວາກີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາການສຸຂະພາບຂອງທ່ານ Fico ພວມຄ່ອຍໆເປັນປົກກະຕິ, ມີການຟື້ນຕົວດີ.

ທ່ານ Fico, ອາຍຸ 59 ປີ, ເຂົ້າໂຮງໝໍໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາຍ້ອນຖືກຍິງຫຼາຍນັດໃນເວລາພວມດຳເນີນການພົບປະແລກປ່ຽນກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢູ່ເທດສະບານ Handlova, ທາງພາກກາງ ສະໂລວາກີ. ທ່ານຖືກຍິງ 4 ນັດ. ຜູ້ຖືກສົງໄສແມ່ນ Juraj Cintula, ອາຍຸ 71 ປີ, ໄດ້ຖືກຈັບໃນທັນທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຈີນ​ດຽວ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ “ຈີນ​ດຽວ”

ບົນພື້ນຖານຢືດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ” ຮັບຮູ້ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຈີນ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພົວພັນແບບປອດລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ…, ບໍ່ຂະຫຍາຍການພົວພັນຂັ້ນລັດກັບ ໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ວ່າການພົວພັນໃດ.
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