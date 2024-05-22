ຂ່າວສານ
ເຫດລອບສັງຫານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ: ສຸຂະພາບຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Robert Fico ພວມຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ບັນດາທ່ານໝໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຸຂະພາບຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ Robert Fico ພວມຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ. ປະຈຸບັນ, ທ່ານພວມຢູ່ໃນໄລຍະຟື້ນຕົວ ພາຍຫຼັງເຫດລອບສັງຫານໃນອາທິດກ່ອນ.
ທີ່ຖະແຫຼງການໃນສື່ສັງຄົມ Facebook, ໂຮງໝໍຢູ່ນະຄອນ Banska Bystrica, ທາງພາກກາງຂອງ ສະໂລວາກີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາການສຸຂະພາບຂອງທ່ານ Fico ພວມຄ່ອຍໆເປັນປົກກະຕິ, ມີການຟື້ນຕົວດີ.
ທ່ານ Fico, ອາຍຸ 59 ປີ, ເຂົ້າໂຮງໝໍໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາຍ້ອນຖືກຍິງຫຼາຍນັດໃນເວລາພວມດຳເນີນການພົບປະແລກປ່ຽນກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢູ່ເທດສະບານ Handlova, ທາງພາກກາງ ສະໂລວາກີ. ທ່ານຖືກຍິງ 4 ນັດ. ຜູ້ຖືກສົງໄສແມ່ນ Juraj Cintula, ອາຍຸ 71 ປີ, ໄດ້ຖືກຈັບໃນທັນທີ.