ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອເອກອ້າງທະນົງໃຈຢູ່ບ້ານເກີດແຫ່ງການປະຕິວັດ ກິມບິ່ງ
ເດືອນກຸມພາ 1951, ຕາແສງ ກິມບິ່ງ, ເມືອງ ຈຽມຮ່ວາ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໂດຍສູນກາງພັກ ແລະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເລືອກເອົາເປັນສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນສົມບູນ 158 ທ່ານ, ຜູ້ແທນສຳຮອງ 53 ທ່ານຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກພັກກ່ວາ 76.000 ຄົນທີ່ພວມຮ່ວມຊີວິດຢູ່ອົງຄະນະພັກໃນທົ່ວເຂດອິນດູຈິນ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮ່ວາ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຕວຽນກວາງ ແບ່ງປັນດ້ວຍຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈວ່າ:
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດເຊິ່ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນັບແຕ່ນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນ ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງໜຶ່ງດຽວທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ປັດຈຸບັນ, ເຂດຮ່ອງຮອຍ ກິມບິ່ງ ໄດ້ຮັບຕ້ອງປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ, ຊອກຮູ້ ແລະ ຮ່ຳຮຽນສຶກສາມູນເຊື້ອປະຕິວັດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ກິມບິ່ງ ຍາມໃດກໍ່ສາມັກຄີ, ມານະພະຍາຍາມ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງໂສມໜ້າໃໝ່.
ເຂດຮ່ອງຮອຍ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ຂອງພັກຢູ່ຕາແສງ ໄດ້ຮັບການປະຕິສັງຂອນຕາມແບບເກົ່າ, ກາຍເປັນສະຖານທີ່ແດງກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳເນີດ, ສູນສຶກສາມູນເຊື້ອປະຕິວັດ, ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ໂຄງການກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ການຖະຫວາຍບູຊາ, ລາຍງານຄຸນງາມຄວາມດີ, ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດນີ້ຢ່າງເປັນປະຈຳ.
ປີ 2024, ທົ່ວແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາ 2,6 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີແຂກທ່ອງທ່ຽວກັບເມືອແຫຼ່ງຕົ້ນກຳເນີດ, ຢ້ຽມຢາມບັນດາສະຖານທີ່ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດກວມເອົາເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດປະຕິວັດແມ່ນທ່າແຮງຂອງແຂວງ ຕວຽນກວາງ ເວົ້າລວມ, ຕາແສງ ກິມບິ່ງ, ເມືອງ ຈຽມຮ່ວາ ເວົ້າສະເພາະ. ປັດຈຸບັນ, ຕາແສງ ກິມບິ່ງ ໄດ້ສຸມໃສ່ຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ, ພ້ອມກັບສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຕົນ, ສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານາງ ຮ່າທິມິງກວາງ, ຮອງຫົວໜ້າປະທານເມືອງ ຈຽມຮ່ວາ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະ 2021 – 2025. ແຕ່ລະປີ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍົກອອກບັນດາລາຍການລະອຽດຄື ບັນດາງານບຸນ, ຟື້ນຟູບັນດາຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃນບໍລິເວນເມືອງ ຈຽມຮ່ວາ.
ປີ 2024, ຕາແສງ ກິມບິ່ງ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍ 11/12 ມາດຖານຫຼັກແຫຼ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ບັນດາມາດຖານຊົນນະບົດໃໝ່ຕົວແບບ ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ວັດທະນະທຳສັງຄົມມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ, ການແພດ, ການສຶກສາ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ. ບັນດານະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຮັບປະກັນຢ່າງທັນການ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຮັກສາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຍົກສູງຂຶ້ນ. ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ. ທ່ານ ມາວິງກາວ, ປະຊາຊົນຕາແສງ ກິມບິ່ງ, ເມືອງ ຈຽມຮ່ວາ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປັດຈຸບັນມີຖະໜົນປູຢາງ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາຫຼາຍພະແນກແລ້ວ… ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ, ກິນອີ່ມນຸ່ງອຸ່ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ເດັກນ້ອຍໄດ້ໄປຮຽນ, ເສັ້ນທາງໄປມາໂຮງຮຽນກໍ່ສະດວກ.
ປີ 2025, ອຳນາດການປົກຄອງຕາແສງ ກິມບິ່ງ ໄດ້ຕິດແທດບັນດາການກຳນົດທິດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ມາດຕະການປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ອົງຄະນະພັກຕາແສງ ກິມບິ່ງ ຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຫັນປ່ຽນໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້, ລ້ຽງສັດ, ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍູ້ແຮງບັນດາໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ຮັກສາຕາແສງບັນລຸລະດັບຊົນນະບົດແບບໃໝ່ຕົວແບບ. ທ່ານນາງ ຟ້ານທິຕິງ, ເລຂາໜ່ວຍພັກບ້ານ ຄວນຍື, ຕາແສງ ກິມບິ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ສະມາຊິກພັກຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ, ນຳໜ້າ, ຫັນປ່ຽນການປູກຕົ້ນໄມ້, ສັດລ້ຽງ, ນຳມາເຊິ່ງສະມັດຕະພາບສູງ. ຂະບວນການໂດຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຫັນດີປະຕິບັດ. ເບິ່ງໂສມໜ້າໃນປັດຈຸບັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈວ່າ ເສດຖະກິດຂອງບັນດາຄອບຄົວໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ, ລາຍຮັບນັບມື້ນັບສູງ.
ອີກລະດູບານໃໝ່ໜຶ່ງໄດ້ວຽນມາບ້ານເກີດແຫ່ງການປະຕິວັດ. ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະຊາຊົນ ກິມບິ່ງ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນໃຫ້ນັບມື້ນັບສີວິໄລ, ຮັ່ງມີສວຍງາມ.