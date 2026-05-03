ຂ່າວສານ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າສາສະໜາພຸດ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ 03/05/2026 ສາສະໜາພຸດໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບ ປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຫວຽດນາມ, ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເລິກເຊິ່ງໃນຊີວິດດ້ານວັດທະນະທຳ, ຈິດໃຈຂອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບກວມລວມ. ທ່ານ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: VOV) ວັນທີ 30 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ) ໄດ້ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນວິສາຂະບູຊາ Vesak ສປຊ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າສາສະໜາພຸດເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສາສະໜາພຸດໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບ ປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຫວຽດນາມ, ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເລິກເຊິ່ງໃນຊີວິດດ້ານວັດທະນະທຳ, ຈິດໃຈຂອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບກວມລວມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢ້ຳຄືນເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ວັນບຸນວິສະຂາບຸຊາ Vesak ສປຊ ປີ 2025 ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສຳເລັດ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)