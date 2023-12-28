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ຂ່າວສານ

ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມມີ 3 ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ສຸມໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້, ຄື: “ການລົງທຶນສີຂຽວ”, “ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ”, “ພັດທະນາລະບົບສະໜອງ”.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ

ວັນທີ 27 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຂຶ້ນກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ຈັດກອງປະຊຸມ “ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເຊື່ອມຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດ”.       

ກອງປະຊຸມມີ 3 ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ສຸມໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້, ຄື: “ການລົງທຶນສີຂຽວ”, “ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ”, “ພັດທະນາລະບົບສະໜອງ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ, ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະຊຸກຍູ້ຫຼາຍລາຍການ, ໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກັບວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ. 

“ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ພາຍໃນປະເທດຕ້ອງຮັບຮູ້, ຮັບເອົາບັນດາຄຳເຫັນປະກອບທີ່ສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງສູງສຸດແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ”.

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມວິສາຫະກິດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຕາມຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ປະຈຸບັນມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດປະມານ 6 ລ້ານຄົນ, ຢູ່ກວ່າ 130 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ກະ​ສິ​ກຳ, ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ໃນ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ກະ​ສິ​ກຳ, ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ໃນ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມຜູ້ແທນສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ກະສິກຳ ແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດທີ່ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດ ໃນພາລະກິດ ຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ. ການຢັ້ງຢືນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນໃນການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ.
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