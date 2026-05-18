ຂ່າວສານ
ເສັ້ນເລືອດດີຈີຕອນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນປົກປ້ອງໂລກເຊື່ອມຕໍ່
ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ແມ່ນວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສັງຄົມຂ່າວສານໂລກ. ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນນີ້, ປີນີ້, ສະຫະພັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສາກົນ (ITU) ໄດ້ເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ “ເສັ້ນເລືອດດີຈີຕອນ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູໃນໂລກແຫ່ງການເຊື່ອມຕໍ່”. ສານທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນສະພາບການໂລກພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະເອື່ອຍອີ່ງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI) ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆນີ້, ໂລກໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາຫຼາຍເຫດການບຸກໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ ຢຸດຕິການຢູ່ເຮັດວຽກໂຮງໝໍ, ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະໜາມບິນຂາດວັກຂາດຕອນ ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ເພາະສະນັ້ນ, “ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູ” ພວມກາຍເປັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນລຸ້ນໃໝ່. ໃນໂລກແຫ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຄືໃນປັດຈຸບັນ, ການປົກປ້ອງເສັ້ນເລືອດດີຈີຕອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການປົກປ້ອງ ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງທົ່ວສັງຄົມອີກດ້ວຍ.
ຕໍ່ໜ້າທ່າອ່ຽງທົ່ວໂລກນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ພວມຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ AI ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ດ້ວຍໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ AI, ມີຫຼາຍວິສາຫະກິດ ເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນຈາກບໍລິສັດສະໜອງການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບເກົ່າ ມາເປັນບໍລິສັດສະໜອງພື້ນຖານດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີອັດສະລິຍະ.