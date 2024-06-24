ຂ່າວສານ
ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຮັກສາແງ່ຫວັງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ເວັບໄຊ CNBC ຄັດສະເໜີຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ Kai Wei Ang, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດກ່ຽວກັບອາຊຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຍ້ອນຕະຫຼາດແຮງງານແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ມີສັນຍາການຄ້າເສລີຫຼາຍສະບັບ ໄດ້ຊ່ວຍການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນປັດໄຈພື້ນຖານຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມດຶງດູດການລົງທຶນ.
ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສັງເກດນີ້, ເວັບໄຊ Borneo Bulletin ໄດ້ຄັດສະເໜີບົດລາຍງານຂອງ ທະນາຄານ Maybank ຊື່ງຕີລາຄາວ່າ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ໄທ ແມ່ນບັນດາປະເທດມີການເຕີບໂຕດີ. ການຟື້ນຟູໃນການເຕີບໂຕຍ້ອນມີການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກທີ່ດີ.
ສ່ວນເວັບໄຊ fibre2fashion (ອິນເດຍ) ໄດ້ຄັດສະເໜີບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດັດຊະນີການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2024 ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ ເດືອນເມສາ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023 ຍ້ອນການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ.