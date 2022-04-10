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ຂ່າວສານ

ເສດ​ຖະ​ກິດຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພວມ​ມີ​ສັນ​ຍານ​ຟື້ນ​ຟູ​ພາຍ​ຫຼັງ 2 ປີ​​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ທ່ານຮ່ວາງວັນເກືອງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ, ຜົນສຳເລັດນີ້ໄດ້ມາຈາກຫຼາຍແງ່ມູມ, ໃນນັ້ນມີຄຳສັ່ງເລກທີ 128 ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນມີເງື່ອນໄຂປອດໄພ ດ້ວຍການຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

ທ່ານຮ່ວາງວັນເກືອງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ, ຜົນສຳເລັດນີ້ໄດ້ມາຈາກຫຼາຍແງ່ມູມ, ໃນນັ້ນມີຄຳສັ່ງເລກທີ 128 ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນມີເງື່ອນໄຂປອດໄພ ດ້ວຍການຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

    

ພາບປະກອບ: tapchitaichinh.vn

ຕາມກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິແລ້ວ, ໃນໄຕມາດທີ I ປີ 2022, GDP ຄາດວ່າບັນລຸ 5,03%, ສູງກ່ວາລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນ 4,72%ຂອງ ໄຕມາດທີ I ປີ 2021 ແລະ 3,36%ຂອງ ໄຕມາດທີ I ປີ 2020. ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ, ການບໍລິການລ້ວນແຕ່ມີລະດັບການເຕີບໂຕດີພໍສົມຄວນ. ທ່ານ ຫງວຽນຈຸງຕຽນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິກ່ວາວ່າ:

ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດີທີ່ສຸດ ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ທຸກຂະແໜງການ, ທຸກຂົງເຂດລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໂຕ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການຟື້ນຟູຕາມມະຕິສະບັບເລກທີ 128 ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາໄດ້ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄວ້ວ່າ ອັດຕາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນໄຕມາດທີ I ແມ່ນ 4,9  5,4%.

        ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ທັດສະນະນີ້, ຕາມ ທ່ານຮ່ວາງວັນເກືອງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ , ພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມມີສັນຍານຟື້ນຟູຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ກໍ່ຄືການເປີດກວ້າງການຜະລິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ. ທ່ານຮ່ວາງວັນເກືອງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ, ຜົນສຳເລັດນີ້ໄດ້ມາຈາກຫຼາຍແງ່ມູມ, ໃນນັ້ນມີຄຳສັ່ງເລກທີ 128 ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນມີເງື່ອນໄຂປອດໄພ ດ້ວຍການຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອ​ງະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອ​ງະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ, ສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນກະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ຫວຽດນາມ.
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