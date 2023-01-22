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ຂ່າວສານ

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມດູດດື່ມສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດແລະເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດ

ບຸນເຕັດແມ່ນວັນບຸນປະເພນີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນຈີນ ແລະຮີດຄອງປະເພນີຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ຊຸງປົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນການຕອບສຳພາດນັກຂ່າວເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃຫມ່ 2023. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ຕີລາຄາສູງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຫວຽດນາມ -ຈີນ ແລະ ແງ່ຫວັງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ແບ່ງປັນວ່າ: “ພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນສະຫາຍພ້ອມກັນກ້າວເດີນຕາມເສັ້ນທາງດຽວແລະກໍ່ແມ່ນອ້າຍນ້ອງສະຫນິດສະຫນົມ”. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລ້ວ, ບຸນເຕັດແມ່ນວັນບຸນປະເພນີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນຈີນ ແລະຮີດຄອງປະເພນີຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳຝ່າຍຕາເວັນອອກ. ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງໝາກຜົນຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມໃນປີ 2022, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕີລາຄາສູງລະດັບເຕີບໂຕ GDP ກວ່າ 8% ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນລະດັບສູງກວ່າໝູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະໂລກ. ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ມີຄວາມດູດດື່ມສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດການຕ່າງປະເທດຢ່າງສະດວກ, ດ້ວຍວົງເງິນການຄ້າບັນລຸກວ່າ 700 ຕື້ USD.
  ທ່ານ ຊຸງປົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ຂ່າວສານຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃຫມ່.(ພາບ: TTXVN)  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອົາໃຈໃສ່, ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຂວງ ບາກລຽວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ເອົາໃຈໃສ່, ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຂວງ ບາກລຽວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ທ່ານ ຫວໍວັນຢູ໋ງ ແບ່ງປັນ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນໃຫ້ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມກວ່າອີກໃນການອອກແຮງງານ, ການຜະລິດ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບືນຕົວຂຶ້ນໃນຊີວິດ
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