ຂ່າວສານ
ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ - ກຳລັງຫນູນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ
ບໍລິສັດ ຢາອານ ຈຳກັດ ຢູ່ ເມືອງ ບີ່ງເຕີນ, ແມ່ນບໍລິສັດຜະລິດກະແຈ ເອເລັກໂຕນິກ ກັນຂະໂມຍ ແລະ ອຸປະກອນ GPS ຕິດຕາມລົດ. ຍ້ອນມີການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ ຢູ່ຂອດຜະລິດ ແລະ ບັນຊີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດນີ້ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໄດ້ຫລາຍພໍສົມຄວນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ ປະສິດທິຜົນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ 25 – 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນນີ້. ວິສາຫະກິດແຫ່ງນີ້ ພວມສືບຕໍ່ຫັນເປັນດິຈິຕອນຢູ່ ຂອດຂາຍເຄື່ອງ online . ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຍອານ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ຢາອານ ຈຳກັດ ແບ່ງປັນ: ໃນວິວັດການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ບໍລິສັດຕ້ອງການການຫນູນຊ່ວຍ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເໝາະສົມ.
“ຍຸກປະຈຸບັນ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄປທັດທຽມກັບຕະຫລາດໄດ້. ສຳລັບບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ຄືພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ເລື່ອງຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຫົວຫນ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ, ກຳລັງແຮງພາຍໃນ ເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການຫັນເປັນດິຈິຕອນເໝາະສົມກັບດ້ານການເງິນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.”
ການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງວິສາຫະກິດຫລາຍແຫ່ງຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນຄືແນວໃດ. ຕໍ່ຫນ້າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງວິສາຫະກິດ, ນະຄອນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ສູນຫນູນຊ່ວຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ມີຫລາຍບໍລິສັດສະຫນອງບໍລິການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນກໍ່ມີຫລາຍມາດຕະການ, ເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແຫນງ, ວິຊາສະເພາະ, ການບໍລິການຂອງແຕ່ລະວິສາຫະກິດ.
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນສະຖານທີ່ມີອັດຕາພົນລະເມືອງນຳໃຊ້ smartphone ຫລາຍກວ່າໝູ່ໃນທົ່ວປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເລື່ອງຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ ຄວນມີຖັນແຖວແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຊີຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ. ທ່ານນາງ ດັ້ງທິໝີເຈົາ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສູນປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະດິດຄິດສ້າງ Viet Locus ຖືວ່າ:
“ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຄວນສ້າງບັນດາກົນໄກພິເສດສະຫງວນໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ. ບັນດາໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່, ນ້ອຍໃນລະດັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ອາດຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ວິສາຫະກິດ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໝູນໃຊ້ໄດ້ຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ”
ການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ຈຳເປັນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ, ທາງນະຄອນ ພວມສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ອຸປະກອນນຳໃຊ້ລວມ, ຍູ້ໄວການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ. ນະຄອນ ຄວນສ້າງກົນໄກຫນູນຊ່ວຍພິເສດ ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາໝູນໃຊ້ ດິຈິຕອນ ລະຫວ່າງ ເຂດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳ. ທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍຫນູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ. ໃນນັ້ນ ມີລັດເຂົ້າຮ່ວມນຳ, ພິເສດ ວິສາຫະກິເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກນັ້ນ ກົນໄກນະໂຍບາຍໃດຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດຂອງນະຄອນ, ທາງນະຄອນ ຈະປະຕິບັດຢ່າງທັນທີ, ສ່ວນຍັງເຫລືອທີ່ບໍ່ນອນໃນຂອບເຂດສິດອຳນາດ, ນະຄອນຈະລາຍງານເຖິງສູນກາງ”
ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ, ສະນັ້ນ ນະຄອນ ພວມຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງໄວກວ່າອີກ ແລະ ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ສຳເລັດສົມບູນ, ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ້າງລະບົບຊີວະພາບທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ. ນັ້ນແມ່ນກຳລັງຫນູນ ແລະ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຕີບໂຕວ່ອງໄວກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.