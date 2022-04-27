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ຂ່າວສານ

ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ - ກຳລັງຫນູນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນຳຫນ້າໃນທົ່ວປະເທດປະຕິບັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ. ນະຄອນ ວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2025, ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ຈະກວມເອົາອັດຕາ 25% ໃນ GRDP ແລະ ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 40%. ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍນັ້ນໃຫ້ໄດ້, ນະຄອນ ໄດ້ ແລະ ພວມສ້າງຫລາຍນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ.
  ທ່ານນາງ ດັ້ງທິໝີເຈົາ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສູນປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະດິດຄິດສ້າງ Viet Locus.ພາບ: Vinh Quang  

 ບໍລິສັດ ຢາອານ ຈຳກັດ ຢູ່ ເມືອງ ບີ່ງເຕີນ, ແມ່ນບໍລິສັດຜະລິດກະແຈ ເອເລັກໂຕນິກ ກັນຂະໂມຍ ແລະ ອຸປະກອນ  GPS ຕິດຕາມລົດ. ຍ້ອນມີການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ ຢູ່ຂອດຜະລິດ ແລະ ບັນຊີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດນີ້ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໄດ້ຫລາຍພໍສົມຄວນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ ປະສິດທິຜົນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ 25 – 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນນີ້. ວິສາຫະກິດແຫ່ງນີ້ ພວມສືບຕໍ່ຫັນເປັນດິຈິຕອນຢູ່ ຂອດຂາຍເຄື່ອງ online . ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຍອານ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ຢາອານ ຈຳກັດ ແບ່ງປັນ: ໃນວິວັດການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ບໍລິສັດຕ້ອງການການຫນູນຊ່ວຍ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເໝາະສົມ.

ຍຸກປະຈຸບັນ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄປທັດທຽມກັບຕະຫລາດໄດ້ສຳລັບບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ຄືພວກຂ້າພະເຈົ້າເລື່ອງຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຫົວຫນ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດກຳລັງແຮງພາຍໃນ ເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການຫັນເປັນດິຈິຕອນເໝາະສົມກັບດ້ານການເງິນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.”

ການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງວິສາຫະກິດຫລາຍແຫ່ງຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນຄືແນວໃດ. ຕໍ່ຫນ້າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງວິສາຫະກິດ, ນະຄອນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ສູນຫນູນຊ່ວຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ມີຫລາຍບໍລິສັດສະຫນອງບໍລິການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນກໍ່ມີຫລາຍມາດຕະການ, ເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແຫນງ, ວິຊາສະເພາະ, ການບໍລິການຂອງແຕ່ລະວິສາຫະກິດ.

  ພາບປະກອບ: bao quoc te  

 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນສະຖານທີ່ມີອັດຕາພົນລະເມືອງນຳໃຊ້ smartphone ຫລາຍກວ່າໝູ່ໃນທົ່ວປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເລື່ອງຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ ຄວນມີຖັນແຖວແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຊີຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ. ທ່ານນາງ ດັ້ງທິໝີເຈົາ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສູນປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະດິດຄິດສ້າງ Viet Locus ຖືວ່າ:

 “ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຄວນສ້າງບັນດາກົນໄກພິເສດສະຫງວນໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນບັນດາໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ນ້ອຍໃນລະດັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ອາດຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ວິສາຫະກິດ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໝູນໃຊ້ໄດ້ຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ                     

ການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ຈຳເປັນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ, ທາງນະຄອນ ພວມສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ອຸປະກອນນຳໃຊ້ລວມ, ຍູ້ໄວການຫັນເປັນ ດິຈິຕອນ. ນະຄອນ ຄວນສ້າງກົນໄກຫນູນຊ່ວຍພິເສດ ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາໝູນໃຊ້ ດິຈິຕອນ ລະຫວ່າງ ເຂດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳ. ທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍຫນູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຫັນເປັນ ດິຈິຕອນໃນນັ້ນ ມີລັດເຂົ້າຮ່ວມນຳພິເສດ ວິສາຫະກິເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມນອກນັ້ນ ກົນໄກນະໂຍບາຍໃດຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດຂອງນະຄອນທາງນະຄອນ ຈະປະຕິບັດຢ່າງທັນທີສ່ວນຍັງເຫລືອທີ່ບໍ່ນອນໃນຂອບເຂດສິດອຳນາດນະຄອນຈະລາຍງານເຖິງສູນກາງ

ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ, ສະນັ້ນ ນະຄອນ ພວມຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງໄວກວ່າອີກ ແລະ ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ສຳເລັດສົມບູນ, ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ້າງລະບົບຊີວະພາບທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ. ນັ້ນແມ່ນກຳລັງຫນູນ ແລະ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຕີບໂຕວ່ອງໄວກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງຫຼາຍລາຍການທີ່ເປັນເອກະລັກໃນໂອກາດວັນບຸນ 30 ເມສາ ແລະ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ

ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງຫຼາຍລາຍການທີ່ເປັນເອກະລັກໃນໂອກາດວັນບຸນ 30 ເມສາ ແລະ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ

ແຂວງກ່າເມົາຈະຈັດຕັ້ງ ລາຍການ “ກາເມົາ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 2022” ໃນນັ້ນ ມີເຫດການ “ກີ່ນຫອມປ່າອູມິງ” ທີ່ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ເມສາ ຫາວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຂຽວ”.
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