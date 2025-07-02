Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ 2025 ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ ຫາ​ເດືອນ ກັນ​ຍາ

ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນ ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ, ຈະດຳເນີນເວທີປາໄສເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2025(VPSF 2025) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ - ສ້າງອະນາຄົດ ຫວຽດ”
ຄະນະຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສ (ພາບ: VOV)
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດເຫດການທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວທີປາໄສ ລວມມີ 03 ຮອບເຈລະຈາ; ຮອບທີ 1 ເຈລະຈາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຮອບທີ 2 ດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍ 04 ວາລປະສົນທະນາຕາມຫົວເລື່ອງ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ. ຮອບທີ 3 ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຈະດຳເນີນວາລະສົນທະລາຄົບຄະນະຂັ້ນສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍກ່ຽວ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍກ່ຽວ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ

“ຫວຽດນາມ - ສີສັນ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍໂດຍຫ້ອງການປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສປຊ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ສະວິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top