ຂ່າວສານ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ 2025 ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາເດືອນ ກັນຍາ 02/07/2025 ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນ ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ, ຈະດຳເນີນເວທີປາໄສເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2025(VPSF 2025) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ - ສ້າງອະນາຄົດ ຫວຽດ” ຄະນະຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສ (ພາບ: VOV)ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດເຫດການທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວທີປາໄສ ລວມມີ 03 ຮອບເຈລະຈາ; ຮອບທີ 1 ເຈລະຈາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຮອບທີ 2 ດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍ 04 ວາລປະສົນທະນາຕາມຫົວເລື່ອງ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ. ຮອບທີ 3 ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຈະດຳເນີນວາລະສົນທະລາຄົບຄະນະຂັ້ນສູງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)