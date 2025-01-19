ຂ່າວສານ ເວທີປາໄສບັນດານະຄອນ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື - ດ່ານັ້ງ 2025 19/01/2025 ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສບັນດານະຄອນມິດຕະພາບ ແລະ ດ່ານັ້ງ 2025. ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ນີ້ແມ່ນເຫດການການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາເຫດການທີ່ມີລະດັບສາກົນຂອງນະຄອນໃນປີ 2025. ເວທີປາໄສດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມມື 500 ຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນະຄອນດ່ານັ້ງ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຄື: ນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນານະຄອນອັດສະລິຍະ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ເວທີປາໄສ, ດ່ານັ້ງກໍ່ໄດ້ລົງນາມສ້າງຕັ້ງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບນະຄອນ Aktau, Kazakhstan ແລະ ນະຄອນ Genoa, Italia, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 5 ຝ່າຍກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI) ລວມມີ: Synopsys, Intel, Tresemi, ASA holding ແລະ DSAC...ໄລ່ຮອດຈຸດເວລາປັດຈຸບັນ, ການຮ່ວມມືສາກົນຂອງນະຄອນໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງຂຶ້ນເຖິງ 50ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ 24 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)