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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ບັນ​ດາ​ນະ​ຄອນ ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື - ດ່າ​ນັ້ງ 2025

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສບັນດານະຄອນມິດຕະພາບ ແລະ ດ່ານັ້ງ 2025.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ
ນີ້ແມ່ນເຫດການການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາເຫດການທີ່ມີລະດັບສາກົນຂອງນະຄອນໃນປີ 2025. ເວທີປາໄສດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມມື 500 ຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນະຄອນດ່ານັ້ງ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຄື: ນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນານະຄອນອັດສະລິຍະ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ເວທີປາໄສ, ດ່ານັ້ງກໍ່ໄດ້ລົງນາມສ້າງຕັ້ງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບນະຄອນ Aktau, Kazakhstan ແລະ ນະຄອນ Genoa, Italia, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 5 ຝ່າຍກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI) ລວມມີ: Synopsys, Intel, Tresemi, ASA holding ແລະ DSAC...ໄລ່ຮອດຈຸດເວລາປັດຈຸບັນ, ການຮ່ວມມືສາກົນຂອງນະຄອນໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງຂຶ້ນເຖິງ 50ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ 24 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ທ່ານ Anouar El Anouni ໂຄສົກຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາຝ່າຍແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ, ສິ້ນສຸດວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ແກ່ຍາວກວ່າ 15 ເດືອນ.
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