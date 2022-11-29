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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສ ແລະ ງານວາງສະແດງເສດຖະກິດຂຽວ 2022

ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນທ່າອ່ຽງຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງບັນດາປະເທດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ.

ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນທ່າອ່ຽງຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງບັນດາປະເທດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ແລະ ງານວາງສະແດງເສດຖະກິດຂຽວ 2022.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນທ່າອ່ຽງຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງບັນດາປະເທດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ໃນຕົວຈິງ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຜົນສຳເລັດຢູ່ຫຼາຍປະເທດ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ດ້ວຍເລື່ອງອະນຸມັດຜ່ານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຕັດແຖບຜ້າເປີດງານວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ ແລະ ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າ ເອີລົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​​ທີ 17 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ໄຂວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​​ທີ 17 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 17 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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