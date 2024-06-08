ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສເສດຖະກິດສາກົນ Saint Peterburg ຄັ້ງທີ 27 ແລະ ການຮ່ວມມືການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ
ວາລະໄຂເວທີປາໄສເສດຖະກິດສາກົນ Saint Peterburg ຄັ້ງທີ 27 ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ຢູ່ Saint Peterburg, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶມກວາງ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນສານທີ່ສົ່ງເຖິງເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກາງ ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມ “ຄູ່ຮ່ວມມື ອາຊີ - ເອີລົບ” ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ V.Putin ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາວິວັດທະນາການເສດຖະກິດພາກພື້ນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກາງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດນຳໜ້າໃນວິວັດການນີ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍ, ດຶງດູດແຫຼ່ງກຳລັງ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ…
ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນອກເວທີປາໄສ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພັດທະນາເສດຖະກິດ ລັດເຊຍ Vladimir Ilichev, 2 ຝ່າຍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ພະລັງງານ - ນ້ຳມັນອາຍແກັດແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ, ເຫັນດີການສະໜັບສະໜູນສະໜູນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ 2 ປະເທດຮ່ວມມືບັນລຸປະສິດທິຜົນ.
ທີ່ການພົບປະກັນຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງ Saint Peterburg, 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນຈັດການເຄື່ອນໄຫວຈຳນວນໜຶ່ງໃນໄລຍະປີ 2024 – 2025 ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບ, 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ.