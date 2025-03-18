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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ນ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອະ​ນຸ​ກຳ​ມະ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫ​ຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ເພາະສະນັ້ນ ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແມ່ນບົດລາຍງານຫົວເລື່ອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງໃນ ຂະບວນວິວັດວາງກຳນົດແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ຫົວໜ້າຄະນະອະນຸກຳມະການເອກະສານເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ເພາະສະນັ້ນ ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແມ່ນບົດລາຍງານຫົວເລື່ອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງໃນ ຂະບວນວິວັດວາງກຳນົດແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ໄດ້ຕິດແທດກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງອະນຸກຳມະການເອກະສານ, ຢັ້ງຢືນຮ່າງບົດລາຍງານຂອງອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່ທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ, ອັບເດດຕົວເລກເປັນປະຈຳ, ມີຈຸດສຸມ, ຮັບປະກັນລັກສະນະແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບັນດາມາດຕະການນຳການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ ສອງຕົວເລກໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຄຳຕັກເຕື່ອນວ່າ:

ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖວ້ນກ່ຽວກັບການພົວພັນສັດຈະວິພາກລະຫວ່າງ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບແບບຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນສືບຕໍ່ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ນັບມື້ນັບຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ, ດັ່ງນັ້ນເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງບົດລາຍງານເສດຖະກິດສັງຄົມຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ New Delhi, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla.
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