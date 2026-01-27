ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສືບຕໍ່ນຳພາລະກິດປະຕິວັດຂອງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ກ້າວຂຶ້ນຢ່າງໝັ້ນຄົງ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລເຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນກໍຄືແຜນນະໂຍບາຍ, ທິດທາງຍຸດທະສາດ, ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ວາງອອກ ຈະເປັນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນເພື່ອໃຫ້ສອງປະະເທດສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ, ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.
“ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງສຸດຂີດໃນການເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານສຳຄັນທີ່ບັນລຸໄດ້, ຜ່ານຜ່າທຸກສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍກໍຄືບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ. ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ຍິ່ງກວ່າເວລາໃດໝົດ, ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດພວກເຮົາຍິ່ງຕ້ອງຈັບມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງແຂງແຮງ, ສືບຕໍ່ນຳພາລະກິດປະຕິວັດຂອງສອງຊາດພວກເຮົາກ້າວຂຶ້ນຢ່າງໝັ້ນຄົງ”.
ກ່າວຄຳເຫັນຕອບກັບ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງປະເທດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ “ແສງອາລຸນແຫ່ງສັກກະລາດໃໝ່” - ສັກກະລາດບືນຕົວຂຶ້ນ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍໃໝ່ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກໄດ້ວາງອອກ; ຢັ້ງຢືນພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອພ້ອມກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຖ່າຍທອດໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຖະໜຸຖະໜອມຕະຫຼອດການ.