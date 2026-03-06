ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສະພາແຫ່ງຊາດກະກຽມວຽກງານເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ
ໂດຍເປັນປະທານກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະປະຈຳພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ກະກຽມວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນສະໄໝ 2026 – 2031 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ເມື່ອປຽບທຽບກັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງກ່ອນໆ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຄັ້ງນີ້ມີບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງ, ລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວຽກງານໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຮີບເຮັ່ງທີ່ສຸດ, ຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນັບມື້ນັບສູງກວ່າ, ສົມບູນກວ່າ, ຕິດແທດກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຕົວຈິງກວ່າ. ເລື່ອງຊີ້ນຳ, ນຳພາສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຈັດຕັ້ງສຳເລັດການເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທຸກດ້ານວຽກງານ, ນັບແຕ່ການໂຄສະນາ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນເຮັດແນວໃດໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເລືອກຕັ້ງ, ບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາບັນຫາໃໝ່.”