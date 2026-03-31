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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
  ທ່ານໂຕເລິມ ເລຂາທິກາໃຫຍ່ປະດັດຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາສະມາຊິກພັກອາຍຸ 40 ປີໃຫ້ ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VGP)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານໂຕເລິມ ເລຂາທິກາໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະດັດຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາສະມາຊິກພັກອາຍຸ 40 ປີໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ປະດັດຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາສະມາຊິກພັກອາຍຸ 45 ປີໃຫ້ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ… ແລະ ການນຳພັກ, ພັດຈຳນວນໜຶ່ງ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.

ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບປະດັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ບັນດາຫຼຽນກາພັກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນບ່ອນອີ່ງດ້ານຈິດໃຈອັນໝັ້ນແກ່ນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນກະຕຸກຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງ, ແມ່ນຄຳຕັກເຕືອນຢ່າງເລິກເຊິ່ງເພື່ອສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະທາດອັນດີງາມຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ມານະພະຍາຍາມ ອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງພັກ, ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ

ທ່ານນາງ ຕົນທິງອກເຮືອງ ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍ ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ອາຊຽນ - ຈີນ, ໃນນັ້ນເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເທດໃຫຍ່ຄືຈີນ,
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