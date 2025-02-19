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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່າ​ນ​ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຈ​ວາງ (ກວາງ​ຊີ, ຈີນ)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ເຈີນເກືອງ ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈວາງ, ກວາງຊີ, ຈີນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານ ເຈີນເກືອງ ເລຂາຄະນະພັກເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈວາງ, ກວາງຊີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ເຈີນເກືອງ ກຳມະການສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈວາງ, ກວາງຊີ, ຈີນ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຖືການພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຈີນ ເປັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສ, ການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີ ແຂວງກວາງຊີ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດໃນບັນດາຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ປັນຍາປະດິດ (AI)... ຍູ້ໄວການສ້າງທົດລອງຮູບແບບດ່ານຊາຍແດນອັດສະລິຍະ ເພື່ອແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານຊາຍແດນ, ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຕະຫຼາດ ຈີນ, ຮ່ວມມືກັນຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນທາງບົກໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

         ສ່ວນທ່ານ ເຈີນເກືອງ ເລຂາຄະນະພັກເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນຊົນເຜົ່າຈວາງ, ກວາງຊີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ແຂວງກວາງຊີ ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 463/485 ເຂົ້າຮ່ວມການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ, ກວມເອົາອັດຕາ 96,86%. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2025.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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