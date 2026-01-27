ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ກວາງນິງ ຕ້ອງຫັນແບບວິທີນຳພາເປັນທັນສະໄໝ ຕິດກັບການຄວບຄຸມສິດອຳນາດ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ກວາງນິງ ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຈຸດສຸມຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ຂ້ຽວຂາດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ກວາງນິງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດນຳໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການເພື່ອສະເໜີ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກພິເສດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການເງິນ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ເສດຖະກິດທະເລ, ເສດຖະກິດຊາຍແດນ ແລະ ເສດຖະກິດຕົວເມືອງ ເພື່ອເປີດກວ້າງເຂດເຕີບໂຕ, ບຸກທະລຸ. ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຕ້ອງມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແທດຈິງ ຈາກ “ຄຸ້ມຄອງ” ກາຍເປັນ “ສ້າງສັນ, ຮັບໃຊ້”, ຖືປະສິດທິຜົນຮັບໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະພາບພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນ ໄມ້ວັດແທກ; ຍູ້ແຮງການຫັນລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍລິຫານບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະ, ຄາດຄະເນ. ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ກວາງນິງ ຖືການປະຕິບັດຢ່າງມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕິດພັນກັບໝາກຜົນແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນ”.