Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກວາງນ​ິງ ຕ້ອງ​ຫັນ​ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ​ເປັນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ຕິດ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສິດ​ອຳ​ນາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະບໍລິຫານງານ ອົງຄະນະພັກແຂວງ ກວາງນິງ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດສົງຄົມ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ບັນດານະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ການສັບຊ້ອນກົງຈັກໃນລະບົບການເມືອງ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງສູນກາງ. ເຂົ້າຮ່ວມວາລະເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ  

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ກວາງນິງ ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຈຸດສຸມຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ຂ້ຽວຂາດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ກວາງນິງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດນຳໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການເພື່ອສະເໜີ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກພິເສດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການເງິນ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ເສດຖະກິດທະເລ, ເສດຖະກິດຊາຍແດນ ແລະ ເສດຖະກິດຕົວເມືອງ ເພື່ອເປີດກວ້າງເຂດເຕີບໂຕ, ບຸກທະລຸ. ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຕ້ອງມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແທດຈິງ ຈາກ “ຄຸ້ມຄອງ” ກາຍເປັນ “ສ້າງສັນ, ຮັບໃຊ້”, ຖືປະສິດທິຜົນຮັບໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະພາບພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນ ໄມ້ວັດແທກ; ຍູ້ແຮງການຫັນລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍລິຫານບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະ, ຄາດຄະເນ. ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ກວາງນິງ ຖືການປະຕິບັດຢ່າງມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕິດພັນກັບໝາກຜົນແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຂອງ​ສອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຂອງ​ສອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ພັນລະຍາ ຢ່າງສົມກຽດ ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top