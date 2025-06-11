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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ພັກ​ແຂວງ ຝູ​ທໍ້, ຫວິງ​ຟຸກ ແລະ ຮ​ວ່າ​ບິ່ງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ 3 ແຂວງ ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕາມຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ, ຮັບປະກັນບັນດາຫຼັກການກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໂດຍສັງເຂດໃຫ້ແກ່ແຂວງໃໝ່ ໃຫ້ມີແບບມີແຜນ, ວິທະຍາສາດ, ມີວິໄສທັດໃນໄລຍະຍາວ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫວຽດຈີ່, ແຂວງ ຝູທໍ້ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຝຸທໍ້, ຫວິງຝຸກ ແລະ ຮວ່າບິ່ງ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ຜົນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ; ເລື່ອງສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ເລື່ອງການຊີ້ນຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ເຕີບໂຕພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານຊ່ວຍໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ.

        ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ 3 ແຂວງ ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕາມຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ, ຮັບປະກັນບັນດາຫຼັກການກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໂດຍສັງເຂດໃຫ້ແກ່ແຂວງໃໝ່ ໃຫ້ມີແບບມີແຜນ, ວິທະຍາສາດ, ມີວິໄສທັດໃນໄລຍະຍາວ.

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກແຂວງໃໝ່ ແລະ ທຸກຂັ້ນທີ່ຂຶ້ນກັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງອົງປະກອບໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ, ມີລັກສະນະສືບທອດ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງບັນດາເຂດ, ຊົນເຜົ່າ, ລຸ້ນຄົນ ແລະ ເພດໄວ ໃນການວາງແຜນບຸກຄະລາກອນ. ວິວັດການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຕ້ອງຕິດພັນກັບວຽກງານແນວຄິດ, ໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນທົ່ວອົງຄະນະພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງ, ປຸກລຸກນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນທົ່ວສັງຄົມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາ​ດ​ຕາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ປີ 2013

ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາ​ດ​ຕາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ປີ 2013

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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