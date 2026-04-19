ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳຕ້ອງຕິດແໜ້ນກັບການພັດທະນາວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 19 ເມສາ), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນ ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ນັກສິລະປະການ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງທີ່ດີເດັ່ນ ລວມທັງໝົດ 124 ຄົນ ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງບັນດາເຜົ່າ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
“ພ້ອມກັນຮັກສາຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງໝູ່ບ້ານ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສະຖຽນລະພາບຈາກຂັ້ນຮາກຖານ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ພວກລຸງປ້າອ່າວອາອ້າຍເອື້ອຍ ຈະສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈກຸ້ມຕົນເອງ, ເປັນເຈົ້າການບືນຕົວຂຶ້ນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ລົບລ້າງບັນດາຮີດເກົ່າຄອງເດີມທີ່ຫຼ້າຫຼັງ, ສ້າງການດຳລົງຊີວິດສິິວິໄລ. ການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳຕ້ອງຕິດແໜ້ນກັບການພັດທະນາວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຮັກສາສີສັນ, ທັງຍົກສູງລາຍຮັບ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງສ້າງກຳລັງໜູນຍາວນານໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳ. ການພັດທະນາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນມີສິ່ງໃໝ່ເພີ່ມເຕີມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າອັນດີງາມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເປັນຢ່າງດີອີກດ້ວຍ”.