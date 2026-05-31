Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ, ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັດ​ລັດ​ໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ຢ່າງ​ແຮງ, ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ເປົົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ ແລະ ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ທົນ​ທານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ມີ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ສັບ​ສົນ.
ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri-la ຄັ້ງ​ທີ 23 (ພາບ: TTXVN)

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສ​ະ​ພາ, ຢູ່​ສິງ​ກະ​ໂປ, ພາຍຫຼັງ​​ກ່າວ​ບົດຄຳ​ເຫັນ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri-la ຄັ້ງ​ທີ 23, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ແຮງ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້; ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ກໍ​ຄື ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ໃນ​ໂລກ; ບັນ​ດາ​ການ​ຮັບ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ​ວິ​​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ ຍ້ອນ​ເກີດການ​ປະ​ທະ​ກັນ ຢູ່ຕາ​ເວັນອອກ​ກາງ… ເມື່ອ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ສິງ​ກະ​ໂປ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສັບ​ຊ​້ອນ​ກົງ​ຈັກ​ລັດ​ໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ແນວ​ໃດ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັດ​ລັດ​ໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ຢ່າງ​ແຮງ, ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ເປົົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ ແລະ ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ທົນ​ທານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ມີ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ສັບ​ສົນ. ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ບໍ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ແນວ​ທາງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ຫາກ​ຍັງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເອ​ກະ​ລາດ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ, ຫັນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ​ເປັນຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບ ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັ​ນ​ເຄື່ອນກວ່າ, ບໍ​ລິ​ຫານ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ກວ່າ ຈະ​ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ໄວ​້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ກວ່າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຫຼາຍກວ່າ ຕໍ່ພາກ​ພື້ນ ແລະ ໂລກ.”

ເມື່ອ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ, ໂດຍ​ສ​ະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ ແລະ ບັນ​ດາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ແມ່ນ​ຍິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ຫຼື ໂອ​ກາດ ແລະ ແບບ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​, ບໍ​ລິ​ຫານ​ບັນ​ຫາ​ນີ້​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຖື​ວ່າ:

“ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ເຫັນ​ວ່າ ມີ 3 ກຸ່ມ​ມາ​ດ​ຕະ​ຖານ ເຊິ່ງ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ຊຸກ​ຍູ້. ທີ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ປະ​ພຶດ​ຂອງ​ຄົນ​ຕໍ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ. ທີ​ສອງ​ແມ່ນ, ຕ້ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ພື້ນ​ທີ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ, ໄປ​ຄຽ​ງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ ຕ້ອງຫຼີກ​ລ້ຽງ​ບັນ​ດາ​ການ​ກະ​ທຳ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ຫຼື ມ້າງ​ທຳ​ລາຍ​ລະ​ບົບ​ຈຸດ​ສຸມ. ທີ​ສາມ​ແມ່ນ ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ, ຈະ​ແຈ້ງ, ແບ່ງ​ປັນ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຜ່ານ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ບັນ​ດາຫຼັກ​ການ ສະ​ໝັກ​ໃຈ, ມາດ​ຕະ​ຖານ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ຄ​່ອຍໆ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ແໜ້ນ​ແຟ້ນກວ່າ ເມື່ອ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ແອັບ​ຟ​ຼີ​ເຄ​ຊັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ໃນ​ນັ້ນ ມີ AI, ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ຜະ​ລິດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ກໍ​ຄື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ການ​ທະ​ຫານ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍ​ທະ​ຫານ​ໜຸ່ມກອງ​ທັບ​ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ: ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ - ກ້າວ​ເດີນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ

ນາຍ​ທະ​ຫານ​ໜຸ່ມກອງ​ທັບ​ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ: ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ - ກ້າວ​ເດີນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ ດ່າ​ໜັງ, ຄະ​ນະ​ຊາວ​ໜຸ່ມກອງ​ທັບ, ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຈັດ​ລາຍ​ງານ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ໜຸ່ມ ກອງ​ທັບ​ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top