ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຟີລິບປິນຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ Manila, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຟີລິບປິນແຕ່ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 1 ມິຖຸນາຢ່າງຈົບງາມ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ຟີລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ແລະ ພັນລະຍາ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ . ທີ່ການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ຟີລິບປິນ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ, ເປີດສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ. ດ້ວຍການຍົກລະດັບຂອບເຂດການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບປະສານສົມທົບສ້າງໂຄງການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ປັບປຸງພື້ນຖານຍຸດທະສາດອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດຜ່ານການເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື້, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນບັນດາຊ່ອງທາງ ແລະ ໃນທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ…