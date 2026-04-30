ຂ່າວສານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ. ອິນເດຍ 30/04/2026 ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ. ອິນເດຍ ແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2026. ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VGP) ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ. ອິນເດຍ Narendra Modi, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ. ອິນເດຍ ແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2026. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)