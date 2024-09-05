ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມສົນທະນາແບບທາງໄກກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ
ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ການນຳສອງທ່ານຕ່າງກໍສະແດງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮອບດ້ານໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີໄຫວພິບ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກເຈລະຈາ, ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ເນັ້ນໜັກວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ (ODA), ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ.
ສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຕາມທິດແທດຈິງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ລົງນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.