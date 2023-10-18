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ຂ່າວສານ

ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຖ້ຽວ​ລົດ​ໄຟ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ແຊ່​ເຢັນ ຈາກ​ຈີນ ໄປ​ຍັງ​ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ

ລົດໄຟສອງຖ້ຽວທຳອິດ, ເລີ່ມເດີນທາງແຕ່ສະຖານີລົດໄຟ Yanhe ຂອງນະຄອນ ຢູຊີ ຂຶ້ນກັບແຂວງ ຢູນໜານ, ຄາດວ່າຈະຮອດນະຄອນຫຼວງຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ແລະ ແຂວງລາວກາຍ, ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງວັນໜຶ່ງ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ລົດໄຟສອງຖ້ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນແຊ່ເຢັນ ຂົນສົ່ງໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກແຂວງ ຢູນໜານ, ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຈີນ ໄປຍັງປະເທດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຕາມລຳດັບ. ເຫດການນີ້ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍແຫ່ງການເປີດນຳໃຊ້ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ ໄດ້ເກັບຮັກສາແບບແຊ່ເຢັນ ໃນບັນດາຖ້ຽວລົດໄຟແຕ່ຈີນ ໄປຍັງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ລົດໄຟສອງຖ້ຽວທຳອິດ, ເລີ່ມເດີນທາງແຕ່ສະຖານີລົດໄຟ Yanhe ຂອງນະຄອນ ຢູຊີ ຂຶ້ນກັບແຂວງ ຢູນໜານ, ຄາດວ່າຈະຮອດນະຄອນຫຼວງຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ແລະ ແຂວງລາວກາຍ, ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງວັນໜຶ່ງ. ຕາມຕາຕະລາງປັດຈຸບັນ, ແຕ່ລະມື້ຈະມີ ລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າແຊເຢັນຈາກນະຄອນ ຄູນໝິງ, ຢູນໜານ ໄປຍັງວຽງຈັນ 1 ຖ້ຽວ ແລະ ແຕ່ ຄູນໝິງ ໄປຍັງ ລາວກາຍ1ຖ້ຽວ.

ກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟ Kunming (ຈີນ)ໃຫ້ຮູວ່າ ຈຳນວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລົດໄຟ 2 ຖ້ຽວລົດນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການດັດປັບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ “ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ”

ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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