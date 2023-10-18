ຂ່າວສານ
ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຖ້ຽວລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າແຊ່ເຢັນ ຈາກຈີນ ໄປຍັງຫວຽດນາມ, ລາວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ລົດໄຟສອງຖ້ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນແຊ່ເຢັນ ຂົນສົ່ງໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກແຂວງ ຢູນໜານ, ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຈີນ ໄປຍັງປະເທດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຕາມລຳດັບ. ເຫດການນີ້ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍແຫ່ງການເປີດນຳໃຊ້ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ ໄດ້ເກັບຮັກສາແບບແຊ່ເຢັນ ໃນບັນດາຖ້ຽວລົດໄຟແຕ່ຈີນ ໄປຍັງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ລົດໄຟສອງຖ້ຽວທຳອິດ, ເລີ່ມເດີນທາງແຕ່ສະຖານີລົດໄຟ Yanhe ຂອງນະຄອນ ຢູຊີ ຂຶ້ນກັບແຂວງ ຢູນໜານ, ຄາດວ່າຈະຮອດນະຄອນຫຼວງຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ແລະ ແຂວງລາວກາຍ, ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງວັນໜຶ່ງ. ຕາມຕາຕະລາງປັດຈຸບັນ, ແຕ່ລະມື້ຈະມີ ລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າແຊເຢັນຈາກນະຄອນ ຄູນໝິງ, ຢູນໜານ ໄປຍັງວຽງຈັນ 1 ຖ້ຽວ ແລະ ແຕ່ ຄູນໝິງ ໄປຍັງ ລາວກາຍ1ຖ້ຽວ.
ກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟ Kunming (ຈີນ)ໃຫ້ຮູວ່າ ຈຳນວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລົດໄຟ 2 ຖ້ຽວລົດນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການດັດປັບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ.