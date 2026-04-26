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ຂ່າວສານ

ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທ່າກຳປັ່ນ container ລຽນຈຽວໂດຍລວມ

ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວມີຍອດເງິນລົງທຶນປະມານ 1,6 ຕື້ USD ໄດ້ຮັບການວາງແຜນຜັງຢ່າງຄົບຊຸດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
  ທ່ານ ຟ້າມຢາຕຸກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ພິທີ  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 24 ເມ​ສາ, ຢູ່​ທ່າກຳ​ປັ່ນ ລຽນ​ຈຽວ, ຕາ​ແສງ ຫາຍ​ເວີນ, ນະ​ຄອນ ດ່ານັ້ງ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ​້​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຈັດ​ພິ​ທີ ເລີ່ມ​ລົງ​ມືກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າ​ງ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ container ລຽນ​ຈຽວ ໂດຍ​ລ​ວມ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຊີ້​ນຳ​ທີ່​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມືກໍ່​ສ້າງ, ທ່ານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕຸກ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖ​ະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໂຄງ​ການ​ທ່າກຳ​ປັ່ນ container ລຽນ​ຈຽວ ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ ແມ່ນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ດີ​ເດັ່ນ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຫັນ​ແນວ​ທາງ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ພັກ​ເປັນ​ລະ​ອ​ຽດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ໄລ​ຍ​ະ​ໃໝ່. ທ່ານ​ຮ​ອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​​ບານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕຸກ ສະ​ເໜີ​ວ່າ:

“ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ນະ​ຄອ​ນ ດ່ານັ້ງ ແລະ ນັກ​ລົງ​ທຶນ ຕ້ອງ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ການ​ກະ​ທຳ ກັບ​ຈິດ​ໃຈ​ຄວາມວ່ອງ​ໄວ ແລະ ​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ container ລຽນ​ຈຽວ ໂດຍ​ລວມ ໄດ້​ຮັບກໍ່​ສ້າ​ງ​ສຳ​ເລັດ​ຖືກ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ນຳ​ນະ​ຄອນ ດ່ານັ້ງ ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນຢ່າງ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ລວມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ແລະ ຢືນ​ຢັນ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ logistic ແລະ ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ຢູ່​ເຂດ​ພາກ​ກາງ ແລະ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່”.

ໂຄ​ງ​ການ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ດັ່​ງ​ກ່າວ​ມີ​ຍອດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​​ປະ​ມານ 1,6 ຕື້ USD ໄດ້​ຮັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ

ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ

ວັນທີ 26 ເມສາ (ກົງກັບວັນທີ 10 ເດືອນ 3 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ແມ່ນວັນໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ. ໂດຍເຈືອຈານເຂົ້າກັບບັນຍາກາດຂອງພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ.
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