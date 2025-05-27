ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຝລັ່ງ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU); ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຝລັ່ງ. ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Emmanuel Macron ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ສຳຄັນໃນ ນະໂຍບາຍຂອງ ຝະລັ່ງ ຢູ່ພາກພື້ນ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ; ທ່ານຖືວ່ານີ້ແມ່ນການພົວພັນທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ, ໂດຍຜ່ານຫຼາຍໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນປະຫວັດສາດແລະປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງບົນພື້ນຖານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງສູງແລະຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ຮັບຮູ້ຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຝະລັ່ງ ແມ່ນຈຸດທີ່ສົດໃສ ໃນສະພາບການໂລກພວມພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສັບສົນ, ການນຳ 2 ທ່ານເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ - ການທູດ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ໃນນັ້ນມີຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ເສດຖະກິດທາງທະເລ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນມີວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການລົງນາມໃນບັນດາ ຂໍ້ຕົກລົງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະສັນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຝລັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸດຕິທຳ (JETP), ເປີດກ້ວາງສູ່ການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານນິວເຄຼຍ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການນຳໃຊ້ນິວເຄຼຍໂດຍສັນຕິພາບຄືໃນຂົງເຂດການແພດ; ສູ້ຊົນໃຫ້ມີບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມທີ່ເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນສັງກາດ ພັດທະນາໃໝ່ຂອງຫວຽດນາມ.