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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ: ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບ

ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ແລ້ວ, ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ ແລະ ເປັນພື້ນຖານຂອງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອໂລກທີ່ດີງາມກວ່າ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres (ພາບ: The United Nations)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ກ່າວເຕືອນວ່າ, ກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດພວມຖືກເມີນເສີຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນສະພາວະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນເຊັນເອກະສານນີ້.

        ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນເຊັນກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໂລກພວມເຫັນປະຈັກຕາຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວບຸກໂຈມຕີແນໃສ່ບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ຈາກການນາບຂູ່ນຳໃຊ້ອາວຸດເພື່ອຕ້ານຄືນບັນດາປະເທດມີອະທິປະໄຕ; ລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ, ລວມທັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດສາກົນ; ແນໃສ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ ຕະຫຼອດຮອດອາວຸດເຄມີ, ທັນຍາຫານ ແລະ ນ້ຳດື່ມ; ເຮັດໃຫ້ສິດທິມະນຸດອ່ອນແອລົງ.

        ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ແລ້ວ, ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ ແລະ ເປັນພື້ນຖານຂອງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອໂລກທີ່ດີງາມກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຕົກລົງຈຳນວນໜ້າວຽກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນຍິ່ງ.
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