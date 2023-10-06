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ຂ່າວສານ

ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໋ຽນຢຸ້ງ ຕ້ອນຮັບເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໋ຽນຢຸ້ງ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງນີ້ໄດ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການສະໜິດຕິດພັນ, ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງສອງປະເທດ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ຕຸລາ, ສະຫາຍ ດິງຕ໋ຽນຢຸ້ງ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ນຳໂດຍສະຫາຍ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໋ຽນຢຸ້ງ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງນີ້ໄດ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການສະໜິດຕິດພັນ, ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງສອງປະເທດ; ທ່ານເນັ້ນໜັກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບ ວຽງຈັນ ສູ້ຊົນກາຍເປັນແບບຢ່າງໃນການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ປະກອບສ່ວນແທດຈິງເຂົ້າໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.

ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໋ຽນຢຸ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການນຳນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ການນຳ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ສະໜັບສະໜູນ ລາວ ດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໃນປີ 2024, ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ່າໂນ້ຍ ຈະສົມທົບເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ລາວ ຈັດປີທ່ອງທ່ຽວ 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນອື່ນໆໃນໄລຍະນີ້.    

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄຫວ້ອາໄລຢູ່ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢື​ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ຕະຫຼາດ LNG ທົ່ວ​ໂລກ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢື​ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ຕະຫຼາດ LNG ທົ່ວ​ໂລກ

ຮອດປີ 2030, ພະລັງງານທົດແທນຄື ແຮງລົງ ແລະ ແສງຕາເວັນ ຄາດວ່າຈະຕອບສະໜອງເກືອບ 31% ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ LNG ຍັງກວມເອົາ 24,8% ຍອດສະມັດຕະພາບ ພະລັງງານ.
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