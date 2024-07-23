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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພ​າບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງອະດີດທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ກຳປູເຈຍ ກັບນັກສຶກສາ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານພົນຕີ ລຶວເຟຶອກເລືອງ ແປງປັນຄວາມຮູ້ສຶກໃນງານພົບປະແລກປ່ຽນ

ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະ ມີທ່ານ Chan Sorykan, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ກຳປູເຈຍ ແລະ ທ່ານ ພອນສີ ບຸນມີໄຊ, ກົງສູນໃຫຍ່ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ທີ່ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ບັນດາຜູ້ແທນກໍໄດ້ຢືນກົມຫົວ 1 ນາທີ ເພື່ອອາໄລຫາຊີວິດ, ພາລະກິດ, ແບບຢ່າງອັນສູງສົ່ງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

              ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈອັນດີງາມລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ນາງ ສຸພາພອນ ນັກສຶກສາລາວ ພວມຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ ຟ້າມງອກແທກ, ແບ່ງປັນວ່າ:

        “ນ້ອງຮູ້ສຶກສະເທືອນໃຈຕໍ່ການເສຍສະຫຼະເພື່ອປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະເທດຊາດຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ ເພື່ອຍາດໄດ້ເອກະລາດຄືໃນວັນນີ້, ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງມີໂອກາດໄດ້ໄປຮຽນ. ນ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ 2 ປີ ແລ້ວ ແລະ ນ້ອງເຫັນວ່າ ຮັກປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ, ສະໜິດສະໜົມຫຼາຍ. ໃນການຮ່ຳຮຽນນັ້ນ ຄູອາຈານກໍເບິ່ງແຍງພວກນ້ອງຄືແມ່ຜູ້ທີ 2 ຂອງຕົນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ​ມີ​ການ​ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ​ມີ​ການ​ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ວົງການນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ມີການຕີລາຄາຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສຳລັບພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
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