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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ກຳ​ປູ​ເຈຍ-ລາວ

ປະຈຸບັນ, ມີນັກສຶກ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ 21 ຄົນພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ອານຢາງ.
(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ອານຢາງ ໄດ້ຈັດການພົບປະ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ກຳປູເຈຍ, ລາວ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ແຂວງ ອານຢາງ ແລະ ບັນດາພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມ, ກອງເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ Chôl Chnăm Thmây ແລະ ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2025.

ໂດຍໄດ້ສົ່ງຄຳອວນພອນປີໃໝ່ມາຍັງບັນດາຜູ້ແທນ, ທ່ານ ໂດ້ມິນຊາງ, ຮອງເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ປະທານສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ອານຢາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ-ລາວ ແມ່ນປັດໄຈຮັບປະກັນໄຊຊະນະໃນການສ້າງສາ, ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນປະຫວັດສາດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

ປະຈຸບັນ, ມີນັກສຶກ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ 21 ຄົນພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ອານຢາງ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ) ຊື່ງແມ່ນຂົວຕໍ່ ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງລະຫວ່າງສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ-ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງຈະມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 15 ເມສາ 2025
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