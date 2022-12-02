ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມກອງທັບຫວຽດນາມ - ລາວ
ຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກອງທັບສອງປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຊາວໜຸ່ມໃນກອງທັບຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມກອງທັບສອງປະເທດໃນຫຼາຍດ້ານ, ຫຼາຍຂົງເຂດ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງກອງທັບໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.
ທີ່ກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານພັນໂທ ຫົງທອງ ສີຊານົນ ໄດ້ສະເໜີບາງເນື້ອໃນ, ຄື: ໃຫ້ເພີ່ມເຕີມເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານຊາວໜຸ່ມເຂົ້າໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມ; ສ້າງເງື່ອນໄຂຈັດການໄປທັດສະນະສຶກສາຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ຊາວໜຸ່ມ, ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການປ່ຽນແປງຢ່າງຕັ້ງໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ…