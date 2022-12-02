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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​​ພົບ​ປະແລກ​ປ່ຽນ​ຊາວ​ໜຸ່ມກອງ​ທັບ​ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກອງທັບສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັນໂທ ເຈິ່ນຫວຽດນັງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊາວໜຸ່ມກອງທັບ (ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ) ແລະ ພັນໂທ ຫົງທອງ ສີຊານົນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວຽກງານຊາວໜຸ່ມກອງທັບປະຊາຊົນລາວ.
  ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກອງທັບສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ  

ຄະນະຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກອງທັບສອງປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຊາວໜຸ່ມໃນກອງທັບຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມກອງທັບສອງປະເທດໃນຫຼາຍດ້ານ, ຫຼາຍຂົງເຂດ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງກອງທັບໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

ທີ່ກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານພັນໂທ ຫົງທອງ ສີຊານົນ ໄດ້ສະເໜີບາງເນື້ອໃນ, ຄື: ໃຫ້ເພີ່ມເຕີມເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານຊາວໜຸ່ມເຂົ້າໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມ; ສ້າງເງື່ອນໄຂຈັດການໄປທັດສະນະສຶກສາຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ຊາວໜຸ່ມ, ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການປ່ຽນແປງຢ່າງຕັ້ງໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເຊັກ​ໄບ​ຢານ ແລະ ບ​ຣູ​ໄນ ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເຊັກ​ໄບ​ຢານ ແລະ ບ​ຣູ​ໄນ ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເຊັກໄບຢານ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ.
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