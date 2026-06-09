ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບລາວ ແລະ ໄທ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ພົບປະກັບທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ແລະ ທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວີຣະກຸນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ໄທ, ເນື່ອງໃນໂອກາດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ 2026.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັກສາບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ການພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ, ການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງກົດໝາຍ; ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕັດສິນບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ; ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແລ້ວໃຫ້ສຳເລັດ
ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າບັນດາໂຄງກາເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດໃນບັນດາຂົງເຂດພະລັງງານສະອາດ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ ແລະ ການຄ້າເຂດຊາຍແດນ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານອະນຸທິນ ຊານວີຣະກຸນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ໄທ , ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າລັດຖະບານໄທສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ໄທຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຊີວິດດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ກາຍເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງຊາດ.