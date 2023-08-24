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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່​າງ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ວັນທີ 23 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນວັນເນັນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Penny Wong, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານເລຂາພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນວັນເນັນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Penny Wong, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ແລ້ວ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອົດສະຕາລີ ໄດ້ ແລະ ພວມມີການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມໃນບັນດາຂົງເຂດ: ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ. ທາງ ນະຄອນ ປາດຖະໜາຢາກ ພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອົດສະຕາລີ ເພີ່ມທະວີ ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງແຮງກ່ວາອີກໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕົວເມືອງ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ…

ສ່ວນທ່ານນາງ Penny Wong ເນັ້ນໜັກວ່າ ອົດສະຕາລີຍາມໃດກໍ່ຖື ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ, ຍາມໃດທ່ານນາງ ກໍ່ຢາກພ້ອມກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈໃຫ້ຫຼາຍກ່ອວາອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວໍຕວນເຍິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວິກິດການ “ຄວບຄູ່” ເຊິ່ງທັງພາກພື້ນ ອາຊຽນ ແລະ ໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ, ນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມົນລະຜິດສິ່ງແວດລ້ອມ
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