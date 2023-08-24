ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອົດສະຕາລີ
ຕາມທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ແລ້ວ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອົດສະຕາລີ ໄດ້ ແລະ ພວມມີການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມໃນບັນດາຂົງເຂດ: ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ. ທາງ ນະຄອນ ປາດຖະໜາຢາກ ພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອົດສະຕາລີ ເພີ່ມທະວີ ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງແຮງກ່ວາອີກໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕົວເມືອງ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ…
ສ່ວນທ່ານນາງ Penny Wong ເນັ້ນໜັກວ່າ ອົດສະຕາລີຍາມໃດກໍ່ຖື ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ, ຍາມໃດທ່ານນາງ ກໍ່ຢາກພ້ອມກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈໃຫ້ຫຼາຍກ່ອວາອີກ.