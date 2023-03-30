ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ຢຸນໜານ, ປະເທດຈີນ ກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີແຂວງ ຢຸນໜານ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳ ເຊິ່ງເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ; ສົມທົບກັນຮັກສາການສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດ່ນຢູ່ດ່ານຊາຍແດນແຫ່ງຕ່າງໆຢ່າງລຸລ່ວງ; ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງລົດໄຟຢູ່ເຂດຊາຍແດນ; ເຊື່ອມຕໍ່ຖ້ຽວບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຄືນໃໝ່. ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢູ່ແມ່ນ້ຳສາຍຕ່າງໆຕາມເຂດຊາຍແດນແບບຍືນຍົງ; ປະຕິບັດລະບຽບການປັບປຸງ, ເປີດໃໝ່ບາງຄູດ່ານຊາຍແດນ, ດ່ານປະເພນີລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຂດຊາຍແດນ; ມານະພະຍາຍາມສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນທາງບົກ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.
ທ່ານເລຂາພັກແຂວງໆ ຢຸນໜານ ຫວາງໜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຢຸນໜານ ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດກັບກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັກສາການພົບປະແລກປ່ຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຢຸນໜານ; ຍາດແຍ່ງກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ເສີມສ້າງໃຫ້ກັນໃນການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.