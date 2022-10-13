ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ການາດາ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືການພັດທະນາສາຍພົວພັນກັບ ການາດາ ເປັນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ນັບມື້ນັບສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ກໍຫວັງວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Steil ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຊຸກຍູ້ການພົວພັນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ພວມມີຢູ່ແລ້ວ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນອື່ນ, ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສຸມໃສ່ການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ, ຮັກສາການເຈລະຈາ - ປຶກສາຫາລື; ໃຫ້ບຸລິມະສິດຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບສປຊ… ປີ 2023 ແມ່ນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 50 ປີ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຫວັງວ່າ ສອງຝ່າຍຈະຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍແກ່ເຫດການສຳຄັນນີ້.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Perry Steil ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ ທ່ານຈະຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດທີ່ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນຢ່າງແທດຈິງ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.