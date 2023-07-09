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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຕຸ​ລາ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ G7

ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເວທີປາໄສໃໝ່ ຄາດວ່າຈະເຕົ້າໂຮມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໜຸ່ມ ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ G7 ແລະ ອາຊຽນ.
(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸດຕິທຳ ອາຊຽນ ແລະ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7)  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ G7 ໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຕຸລາການ. ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸດຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ Ken Saito ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເວທີປາໄສໃໝ່ ຄາດວ່າຈະເຕົ້າໂຮມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໜຸ່ມ ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ G7 ແລະ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຊີນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍບັນດາມາດຖານ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໄດ້ວາງອອກ.
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