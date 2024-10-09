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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມພູມຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ

ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນພິເສດທີ່ສຸດ, ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາພະນັກງານຕ້ອງຊາບຊຶມຈິດໃຈຢ່າງຈິງໃຈ
ທີ່ການເຮັດວຽກກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ (ພາບ: TTXVN)
 ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນພິເສດທີ່ສຸດ, ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາພະນັກງານຕ້ອງຊາບຊຶມຈິດໃຈຢ່າງຈິງໃຈ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເປີດອົກເປີດໃຈໃນການພົວພັນນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ໃນສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ການພົວພັນດ້ານການເມືອງແມ່ນແກ່ນສານ, ພ້ອມທັງຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນຢ່າງແຮງກວ່າ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຍິ່ງໆຂຶ້ນ, ໃນນັ້ນມີການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ລາວ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງນີ້
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